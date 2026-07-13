Эксперты спрогнозировали "комариную бурю" в Москве из-за дождей

Эксперты прогнозируют в Москве "комариную бурю" из-за дождей в конце июня и начале июля. При температуре 25 градусов и выше в ближайшие две недели ожидается большое количество комаров, особенно в парках, рядом с водоемами и в местах с застоявшейся водой.

Специалисты напоминают, что укусы комаров, мошек, слепней, ос и пчел могут вызвать аллергическую реакцию или потребовать медицинской помощи. Для защиты рекомендуют использовать репелленты, устанавливать москитные сетки и носить закрытую одежду у воды.

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