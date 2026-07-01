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01 июля, 08:10

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"Новости дня": черепахи перебрались в летние вольеры в Московском зоопарке

"Новости дня": черепахи перебрались в летние вольеры в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке большие сухопутные черепахи перебрались из теплых домиков в летние вольеры на новой территории. Угольная, лучистая, шпороносная, галапагосская и сейшельская гигантская черепахи теперь живут рядом с павильоном "Террариум".

Некоторые особи весят до 200 килограммов, поэтому их перевозили на носилках. Галапагосская черепаха находится под угрозой исчезновения, и ее представители в России содержатся только в Москве.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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