Густой туман накрыл Москву и Подмосковье утром 14 июля

Утром вторника, 14 июля Москву и Подмосковье накрыл густой туман, из-за которого видимость на дорогах местами снизилась до 100 метров. В течение дня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха составит плюс 24–26 градусов.

Уже с 15 июля осадки прекратятся, а к выходным в Москву вернется жара. В субботу, 18 июля воздух прогреется до плюс 27 градусов, в воскресенье – до плюс 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.