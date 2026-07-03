В России расширили перечень обследований при диспансеризации

В России расширили перечень обследований, доступных в рамках диспансеризации и профосмотров. В список включены дополнительные анализы, позволяющие оценивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.

Россияне смогут бесплатно сдать анализ на липидный профиль крови и липопротеин "А", которые помогают оценить состояние жирового обмена и выявить риски болезней сердца и сосудов на ранней стадии. Для женщин добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование.

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