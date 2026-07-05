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Новости

05 июля, 22:30

Город

Жители ЖК в Новых Ватутинках пожаловались на бесконтрольные прогулки лошадей

Жители ЖК в Новых Ватутинках пожаловались на бесконтрольные прогулки лошадей

Жители Новых Ватутинок пожаловались на табун лошадей во дворе ЖК

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В Новых Ватутинках жители одного из жилых комплексов столкнулись с необычной проблемой – по дворам, дорожкам и даже вблизи подъездов свободно гуляют лошади. Горожане обеспокоены, так как животные бегают на большой скорости по узким тропинкам, мешают проходу к садику, а также пугают взрослых и детей.

Люди сомневаются в законности такого самовыгула и считают ситуацию небезопасной, поскольку животные находятся без контроля рядом с жилой застройкой. Владелец лошадей Николай уверяет, что его питомцы абсолютно безобидны, поэтому он скептически относится к опасениям соседей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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