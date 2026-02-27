Форма поиска по сайту

27 февраля, 18:00

Общество

"Миллион вопросов": юрист рассказала о спорах с соседями, застройщиками и УК

"Деньги 24": списания средств за подписки после удаления карты запретят в России

Видимость на столичных дорогах ухудшилась до 3–5 километров из-за снегопада

"Качество жизни": врач-диетолог рассказала о гликемическом индексе продуктов

Снегопад начался в Москве

"Вопрос спорный": должен ли муж отдавать всю зарплату жене

В России штраф до полумиллиона рублей может грозить за клевету в домовых чатах

"Деньги 24": правила оплаты онлайн-подписок изменятся в России с 1 марта

Старт половодья в Москве намечен на середину марта

"Деньги 24": новые правила предоставления гостиничных услуг вступят в силу в РФ с 1 марта

Как проверить, не включили ли в платеж прорыв трубы в подвале? Можно ли сделать панорамное окно, убрав подоконный блок, и не нарваться на штраф?

Имеет ли право сосед ставить камеру, которая захватывает чужую дверь, и как бороться с кондиционером, который капает на ваш отлив?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, специалист в области проектирования и строительства Мария Фуфарева.

