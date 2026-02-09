Форма поиска по сайту

09 февраля, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": за кем должно быть последнее слово в семье

"Вопрос спорный": за кем должно быть последнее слово в семье

В Госдуме заявили о необходимости введения возрастных ограничений для соцсетей

Температура воздуха в Москве может понизиться до минус 18 градусов в ночь на 10 февраля

В Москве стартовал набор волонтеров для подготовки ко Дню Победы

Зоолог объяснил влияние резкого потепления на медведей

Первая оттепель ожидается в Москве в конце недели

Москвичам рассказали о погоде на текущей рабочей неделе

Российские туристы столкнулись с массовыми отравлениями в Таиланде

"Специальный репортаж": овощи зимой

"Доктор 24": эндокринолог ответила на вопросы о гормонах

Согласно статистике, 31% мужчин в России считают большим авторитетом мать, в то время как 26% отдают предпочтение мнению супруги. Эта разница часто становится причиной конфликтов в молодых семьях.

Чей совет для мужчины действительно должен быть определяющим и как найти баланс между уважением к матери и доверием к жене? Является ли такое распределение авторитетов нормой или проблемой?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

