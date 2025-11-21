"Вопрос спорный": в Госдуме предложили рассчитывать отпуск по рабочим дням

В Госдуме предлагают рассчитывать ежегодный оплачиваемый отпуск не по календарным дням, а по рабочим. По мнению авторов законопроекта, на данный момент отдых нельзя до конца назвать полноценным из-за того, что часть дней приходится на выходные, право на которые имеют все без исключения.

Не приведет ли законопроект к изменениям на рынке труда? Где найти баланс между интересами работника и работодателя? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.