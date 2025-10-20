"Вопрос спорный": в Госдуме предложили установить потолок цен на концертные билеты

Депутаты Госдумы высказались о необходимости установить потолок цен на концертные билеты в России. Дело в том, что в интернете стали активно обсуждать стоимость билетов на прощальный концерт рэпера Гуфа. Суммы доходят до 800 тысяч рублей. Инициатива Госдумы вызвала ажиотаж как среди зрителей, так и внутри музыкального сообщества.

Надо ли регулировать цены на зрелищные мероприятия? Каким должно быть искусство: элитарным или массовым?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.