20 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили установить потолок цен на концертные билеты

Новости мира: в армянском городе Гюмри задержали мэра и его сторонников

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Чунишино и Полтавка в зоне СВО

Япония откроет в России визовые центры

В Испании прошла многотысячная пропалестинская акция

Предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште стала одной из главных тем в СМИ

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Новости мира: Израиль и ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей

В Госдуме сообщили, что 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

Госдума предложила ввести новую проверку на "Госуслугах" при сделках с недвижимостью

Депутаты Госдумы высказались о необходимости установить потолок цен на концертные билеты в России. Дело в том, что в интернете стали активно обсуждать стоимость билетов на прощальный концерт рэпера Гуфа. Суммы доходят до 800 тысяч рублей. Инициатива Госдумы вызвала ажиотаж как среди зрителей, так и внутри музыкального сообщества.

Надо ли регулировать цены на зрелищные мероприятия? Каким должно быть искусство: элитарным или массовым?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
