18 сентября, 19:00Культура
"Вопрос спорный": Олег Газманов выступил против искусственного интеллекта в искусстве
Олег Газманов резко высказался против использования нейросетей в творчестве. По мнению артиста, искусственный интеллект уничтожает настоящих мастеров, так как он лишь перерабатывает уже созданные идеи.
При этом многие звезды, напротив, активно используют технологии. Например, Дмитрий Маликов делает с их помощью музыкальные заготовки, а Филипп Киркоров применяет ИИ в работе над проектами и социальными сетями.
Так стоит ли считать нейросети инструментом для помощи художнику или конкурентом, который убивает искусство? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.