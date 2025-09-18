"Вопрос спорный": Олег Газманов выступил против искусственного интеллекта в искусстве

Олег Газманов резко высказался против использования нейросетей в творчестве. По мнению артиста, искусственный интеллект уничтожает настоящих мастеров, так как он лишь перерабатывает уже созданные идеи.

При этом многие звезды, напротив, активно используют технологии. Например, Дмитрий Маликов делает с их помощью музыкальные заготовки, а Филипп Киркоров применяет ИИ в работе над проектами и социальными сетями.

Так стоит ли считать нейросети инструментом для помощи художнику или конкурентом, который убивает искусство? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.