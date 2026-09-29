"Московский патруль": в суд передали дело об убийстве директора лицея Мениса 24 года назад

В Люберцах начался суд по делу об убийстве директора "Гагаринского" лицея Вадима Мениса. Заслуженного учителя России застрелили у здания школы в 2002 году, а исполнителей преступления удалось установить только спустя почти четверть века.

По версии следствия, расправа была заказной и связана с конфликтом Мениса с криминальным авторитетом Владимиром Казаковым. Сам он погиб в ДТП через 2 года после убийства. Кто мог стоять за расправой и почему директор лицея оказался связан с крупным бизнесом, расскажем в программе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".