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28 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": "актера-маньяка" Гаськова приговорили к пожизненному за 10 убийств

"Московский патруль": "актера-маньяка" Гаськова приговорили к пожизненному за 10 убийств

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В столице огласили приговор Алексею Гаськову, которого СМИ называли "актером-маньяком". Его признали виновным в 10 убийствах, совершенных в 2002 году в Москве и Подмосковье. Жертвами стали 9 женщин и 1 мужчина, нападения происходили в парках и скверах. Суд назначил Гаськову пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Расследование нераскрытых убийств в Подмосковье сдвинулось с места в 2024 году, когда следователи и криминалисты повторно изучили архивные уголовные дела и установили признаки серийности преступлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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