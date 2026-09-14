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14 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали угонщика иномарки на севере Москвы

"Московский патруль": полицейские задержали угонщика иномарки на севере Москвы

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Столичные полицейские задержали предполагаемого угонщика иномарки на севере Москвы. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как сперва молодой человек присматривался к белой иномарке. На других кадрах он уже за рулем автомобиля.

Когда хозяин машины обратился с заявлением об угоне в полицию, оперативники отследили маршрут передвижения злоумышленника и установили его личность.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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