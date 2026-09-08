08 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в аэропорту Домодедово пресекли провоз французской армейской каски
В аэропорту Домодедово задержали российскую туристку, которая прилетела из Лондона и привезла с собой настоящую французскую армейскую каску времен Первой мировой войны.
По словам путешественницы, она была уверена, что это бутафория, поэтому не оформила необходимых документов. На изъятой каске есть надпись, которая в переводе на русский язык означает "Солдат Великой войны".
Подробнее – в программе "Московский патруль".