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Новости

08 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в аэропорту Домодедово пресекли провоз французской армейской каски

"Московский патруль": в аэропорту Домодедово пресекли провоз французской армейской каски

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В аэропорту Домодедово задержали российскую туристку, которая прилетела из Лондона и привезла с собой настоящую французскую армейскую каску времен Первой мировой войны.

По словам путешественницы, она была уверена, что это бутафория, поэтому не оформила необходимых документов. На изъятой каске есть надпись, которая в переводе на русский язык означает "Солдат Великой войны".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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