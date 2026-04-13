"Московский патруль": москвич подобрал на улице портмоне и стал фигурантом дела о краже

Москвич подобрал на улице чужое портмоне и стал фигурантом уголовного дела о краже. Камеры видеонаблюдения на ВДНХ зафиксировали, как у мужчины выпало портмоне. Через несколько минут его обнаружил прохожий: сначала несколько раз пнул находку, а затем забрал себе.

Внутри лежали 140 тысяч рублей, серебряная цепочка, крестик и документы. На следующий день оперативники задержали подозреваемого – 19-летнего москвича.

