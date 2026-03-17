17 марта, 21:35
"Московский патруль": аферисты вынесли из квартиры москвички имущество на 106 млн руб
Мошенники пришли к 19-летней москвичке и вынесли из ее квартиры имущество на 106 миллионов рублей. Потерпевшей позвонили неизвестные и заявили, что она финансирует противоправную деятельность и теперь ей необходимо задекларировать наличные, чтобы не попасть под уголовную ответственность.
Девушка заявила, что не знает паролей от сейфов родителей. Тогда аферисты убедили ее впустить в квартиру троих мужчин для их вскрытия.
Подробнее – в программе "Московский патруль".