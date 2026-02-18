"Московский патруль": блогера Адушкину обвинили в мошенничестве с курсами

Блогера Катю Адушкина обвиняли в мошенничестве с курсами. Около года назад она предлагала аудитории обучение онлайн-профессиям с "сильной психологической поддержкой и дальнейшим трудоустройством".

Однако недовольные покупатели заявили, что им навязывали кредиты, при этом не устраивали на обещанную работу. Пострадавшие написали жалобу в Роспотребнадзор.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

