18 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": блогера Адушкину обвинили в мошенничестве с курсами

Новости регионов: кровля трехэтажного склада рухнула в Татарстане

Мужчина украл фигуру коня возле цветочного магазина на Крымском Валу

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

Несколько поездов МЦД-4 задержатся в пути

Новости регионов: автобус столкнулся с бензовозом в Ростовской области

Сервис доставки отключит от системы курьера, проехавшего на электровелосипеде с ребенком

Междугородний автобус столкнулся с бензовозом на трассе М-4 "Дон"

Новости регионов: задержана министр культуры Башкирии Шафикова

Около 4 тысяч человек эвакуировали в США во время пожара

Блогера Катю Адушкина обвиняли в мошенничестве с курсами. Около года назад она предлагала аудитории обучение онлайн-профессиям с "сильной психологической поддержкой и дальнейшим трудоустройством".

Однако недовольные покупатели заявили, что им навязывали кредиты, при этом не устраивали на обещанную работу. Пострадавшие написали жалобу в Роспотребнадзор.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

