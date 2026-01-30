"Московский патруль": в Подмосковье задержаны подозреваемые в краже более 30 тонн топлива

В Раменском городском округе Подмосковья пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконную врезку в нефтепровод "Рязань – Москва". Злоумышленники арендовали ангар, где установили емкость для временного хранения украденного авиационного топлива.

В течение полутора месяцев злоумышленники сливали керосин, а затем перекачивали его в цистерну, спрятанную в самосвале, для дальнейшей продажи. В результате противоправных действий было похищено более 30 тонн топлива на сумму свыше 10,5 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

