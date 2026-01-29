Форма поиска по сайту

Новости

29 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд Подмосковья рассмотрел дело о вымогательстве и поджоге машины

"Московский патруль": сообщник Чекалиных осужден за вывод денег в ОАЭ

Практику овербукинга компании S7 Airlines признали незаконной

Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов

"Московский патруль": в Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

Дело о незаконном увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение

Верховный суд признал незаконным увольнение сотрудницы за прогул из-за снегопада

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

Следователи попросили арестовать собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

В Истринском суде Подмосковья слушается дело о вымогательстве и поджоге автомобиля. Однако в центре разбирательства – борьба бывших супругов за ребенка.

Мать обвиняют в требовании пяти миллионов рублей у отца за встречи с сыном и в поджоге его машины. Отец же проходил по делу о нападении на свою бывшую жену. Кто на самом деле является жертвой? Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

