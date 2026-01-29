"Московский патруль": суд Подмосковья рассмотрел дело о вымогательстве и поджоге машины

В Истринском суде Подмосковья слушается дело о вымогательстве и поджоге автомобиля. Однако в центре разбирательства – борьба бывших супругов за ребенка.

Мать обвиняют в требовании пяти миллионов рублей у отца за встречи с сыном и в поджоге его машины. Отец же проходил по делу о нападении на свою бывшую жену. Кто на самом деле является жертвой? Подробнее – в программе "Московский патруль".

