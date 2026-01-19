"Московский патруль": водителей с ксеноновыми фарами предложили лишать прав

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой о резком ужесточении наказаний для водителей, которые устанавливают нештатные ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы.

В настоящее время за подобные нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей, который, по мнению общественников, не останавливает нарушителей. Предлагается либо увеличить штраф до 30 тысяч рублей, либо ввести практику лишения водительских прав.

Подробнее – в программе "Московский патруль".