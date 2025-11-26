"Московский патруль": россиян предложили штрафовать через систему распознавания лиц

Минтранс России предложил штрафовать граждан через систему распознавания лиц, если те нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Изменения планируется внести в законы "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте в РФ".

По данным ведомства, инициатива связана с ростом числа пострадавших при переходе железнодорожных путей в неположенном месте. Однако есть те, кто не согласен с этим предложением.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

