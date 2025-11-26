Форма поиска по сайту

26 ноября, 21:30

Политика

"Московский патруль": россиян предложили штрафовать через систему распознавания лиц

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

Космические войска России запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк

Дональд Трамп помиловал индейку в День благодарения

Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года

Депутаты Госдумы предложили установить минимальный размер алиментов в России

В ГД предложили ввести контроль за маршрутами и скоростью курьерских электровелосипедов

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Минтранс России предложил штрафовать граждан через систему распознавания лиц, если те нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Изменения планируется внести в законы "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте в РФ".

По данным ведомства, инициатива связана с ростом числа пострадавших при переходе железнодорожных путей в неположенном месте. Однако есть те, кто не согласен с этим предложением.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
политика транспорт технологии

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

