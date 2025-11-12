Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пассажир из Бахрейна пытался незаконно ввезти золотые украшения

"Московский патруль": пассажир из Бахрейна пытался незаконно ввезти золотые украшения

"Московский патруль": россиянка взяла кредит для инвестиций и потеряла деньги

"Московский патруль": заминированная купюра взорвалась в руках ребенка в Красногорске

"Московский патруль": серийного похитителя собак задержали в Щербинке

"Московский патруль": деятельность теневых банкиров пресечена в столице

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

Новости регионов: жительница Кузбасса завела в затопленном подвале карпов

"Вопрос спорный": на Бали от истощения скончалась польская сыроедка Каролина Кшижак

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Красногорске

Пострадавшего при взрыве в Красногорске ребенка перевели в палату после операции

В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажира из Бахрейна, пытавшегося незаконно ввезти в Россию партию золотых украшений. Мужчина проходил через "зеленый коридор" без декларации на драгоценности, но привлек внимание сотрудников своим нервным поведением.

При досмотре в багаже обнаружили серьги, цепочки и массивный золотой кулон. Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золотого сплава 750, 875 и 999 проб. Общая стоимость изъятых украшений составила 5 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика