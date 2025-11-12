"Московский патруль": пассажир из Бахрейна пытался незаконно ввезти золотые украшения

В аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажира из Бахрейна, пытавшегося незаконно ввезти в Россию партию золотых украшений. Мужчина проходил через "зеленый коридор" без декларации на драгоценности, но привлек внимание сотрудников своим нервным поведением.

При досмотре в багаже обнаружили серьги, цепочки и массивный золотой кулон. Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золотого сплава 750, 875 и 999 проб. Общая стоимость изъятых украшений составила 5 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".