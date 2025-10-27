Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

"Московский патруль": суд приговорил последователя блогера Лесли к колонии

Ребенок пострадал в ДТП возле станции метро "Крылатское"

"Специальный репортаж": погорельцы

Студент организовал попытку похищения футболиста Мостового в Санкт-Петербурге

Последователя пикап-коуча Алекса Лесли отправили в колонию за домогательства к девушкам

Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве

Дерево упало на дорогу в Одинцовском округе

Новости регионов: массовая авария произошла в Иркутской области

Четырех человек задержали в Петербурге за попытку похищения футболиста Мостового

С начала года в Москве вынесли 16 обвинительных приговоров в отношении буйных пассажиров общественного транспорта. Они, не желая платить за проезд, оскорбляют контролеров и устраивают драки.

Столичный Дептранс изучил все инциденты и отметил, что против пассажиров, которые нападали на сотрудников перевозок, в этом году возбудили уже 30 уголовных дел. Большинство нарушителей получили сроки от 6 месяцев до 3,5 года колонии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиятранспортгородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика