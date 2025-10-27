"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

С начала года в Москве вынесли 16 обвинительных приговоров в отношении буйных пассажиров общественного транспорта. Они, не желая платить за проезд, оскорбляют контролеров и устраивают драки.

Столичный Дептранс изучил все инциденты и отметил, что против пассажиров, которые нападали на сотрудников перевозок, в этом году возбудили уже 30 уголовных дел. Большинство нарушителей получили сроки от 6 месяцев до 3,5 года колонии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

