"Московский патруль": в Москве раскрыта деятельность подпольного игрового клуба

Силовики раскрыли деятельность подпольного игрового клуба, который был расположен в одном из торговых центров Москвы. Попасть гости могли туда только по личному приглашению от организаторов.

Заведение было замаскировано под премиальный ресторан. Во время расследования дела выяснилось, что владелец игрового клуба находится в розыске. По версии следствия, он управлял данным бизнесом дистанционно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

