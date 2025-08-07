Форма поиска по сайту

07 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве возбуждено первое в России уголовное дело против дроповода

"Московский патруль": в Москве возбуждено первое в России уголовное дело против дроповода

В Москве следователи возбудили первое в России уголовное дело против дроповода. Случай уникальный, так как к ответу призовут координатора действий дропперов. Последние представляют собой граждан, которые передают свои личные данные, банковские карты или счета мошенникам.

Во время обыска оперативники обнаружили у дроповода технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
