"Московский патруль": в Москве возбуждено первое в России уголовное дело против дроповода

В Москве следователи возбудили первое в России уголовное дело против дроповода. Случай уникальный, так как к ответу призовут координатора действий дропперов. Последние представляют собой граждан, которые передают свои личные данные, банковские карты или счета мошенникам.

Во время обыска оперативники обнаружили у дроповода технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Подробнее – в программе "Московский патруль".

