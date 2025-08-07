Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": владелец пункта проката лодок задержан в Москве

"Московский патруль": владелец пункта проката лодок задержан в Москве

"Московский патруль": монтажница задержана за кражу микросхем на 12 млн руб в Москве

"Московский патруль": суд арестовал подростков, избивших своего сверстника в Подмосковье

Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы

Движение затруднено на Дубнинской улице из-за ДТП

Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из госпиталя

Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Транспортная полиция задержала двоих после погони на катерах по Москве-реке

Новости регионов: водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге

Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Транспортная полиция задержала владельца пункта проката лодок, который пытался уплыть по Москве-реке от наказания. Мужчина незаконно сдавал в аренду маломерные суда вне специально отведенных для этого мест и без необходимых на то документов.

Когда правоохранители начали буксировку лодок, прокатчик задумал сбежать. Вместе со своей знакомой мужчина запрыгнул в катер и поплыл по акватории. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика