"Московский патруль": владелец пункта проката лодок задержан в Москве

Транспортная полиция задержала владельца пункта проката лодок, который пытался уплыть по Москве-реке от наказания. Мужчина незаконно сдавал в аренду маломерные суда вне специально отведенных для этого мест и без необходимых на то документов.

Когда правоохранители начали буксировку лодок, прокатчик задумал сбежать. Вместе со своей знакомой мужчина запрыгнул в катер и поплыл по акватории. Подробнее – в программе "Московский патруль".

