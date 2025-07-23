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23 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": пнувшего девушку во время знакомства мужчину арестовали на 15 суток

"Московский патруль": пнувшего девушку во время знакомства мужчину арестовали на 15 суток

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Мужчину, который пнул девушку в Москве, отправили под административный арест на 15 суток. Потерпевшая шла в наушниках по этой оживленной улице между двумя торговыми центрами, когда к ней подошел злоумышленник. В знакомстве она отказала, после чего пошла дальше. Однако нарушитель ударил ее в спину ногой.

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как мужчину пытались остановить прохожие, но тому удалось убежать. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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