"Московский патруль": владелицу ювелирного дома "Дарвол" приговорили к 7 годам колонии

Владелицу ювелирного дома "Дарвол" Дарью Спиридонову приговорили к 7 годам колонии общего режима. По данным следствия, она организовала крупную мошенническую схему с бриллиантами.

Некоторым клиентам Спиридонова обещала продажу редких камней из-за границы, а кто-то отдавал ей украшения на реставрацию. Однако спустя время граждане не получали ни денег, ни камней. Обманутым женщина сначала говорила о нарушении логистики из-за ковидных ограничений, а после рассказала о тяжело больном ребенке.

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