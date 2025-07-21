Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": владелицу ювелирного дома "Дарвол" приговорили к 7 годам колонии

"Московский патруль": владелицу ювелирного дома "Дарвол" приговорили к 7 годам колонии

"Московский патруль": мужчина, убивший двух человек в доме на Щелковском шоссе, арестован

"Московский патруль": суд заочно арестовал IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого

Новости мира: 1 мирный житель погиб в результате атаки Израиля на Дамаск

В Удмуртии завершился 3-й этап многодневной велогонки

"Московский патруль": блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи

"Московский патруль": житель ТиНАО арестован после нападения собак на людей

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о попытке отравления пирожками с ртутью

Владелицу ювелирного дома "Дарвол" Дарью Спиридонову приговорили к 7 годам колонии общего режима. По данным следствия, она организовала крупную мошенническую схему с бриллиантами.

Некоторым клиентам Спиридонова обещала продажу редких камней из-за границы, а кто-то отдавал ей украшения на реставрацию. Однако спустя время граждане не получали ни денег, ни камней. Обманутым женщина сначала говорила о нарушении логистики из-за ковидных ограничений, а после рассказала о тяжело больном ребенке.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика