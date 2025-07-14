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14 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали фармацевтов, продававших запрещенные препараты

"Московский патруль": полицейские задержали фармацевтов, продававших запрещенные препараты

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Столичные полицейские задержали фармацевтов, которые продавали препараты, нелегально ввезенные на территорию России из-за границы.

Торговали злоумышленники в социальных сетях. Там они создавали группы, размещали рекламу товара, после чего отправляли товар клиентам.

Предварительно установлено, что злоумышленники незаконно сбывали лекарственные средства, широко используемые для быстрого похудения, лечения диабета, эпилепсии, онкологических и других заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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