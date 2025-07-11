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11 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Одинцове мужчина напал на прохожих с перцовым баллончиком

"Московский патруль": в Одинцове мужчина напал на прохожих с перцовым баллончиком

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В подмосковном Дмитрове авто опрокинулось после ДТП

В подмосковном Одинцове мужчина напал на прохожих и жильцов своего дома с перцовым баллончиком. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в полицию и писали заявление, однако злоумышленник затем разбивал автомобили активистов.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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