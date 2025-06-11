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11 июня, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе врачей спецназа

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе врачей спецназа

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Врачи спецназа работают на базе специального отряда. Они выезжают на массовые мероприятия, участвуют в регулярных тренировках и могут работать в зоне боевых действий. Как и другим сотрудникам спецслужб, им нельзя показывать лица и раскрывать имена.

Военные медики проходят специальную подготовку. Они осваивают так называемую тактическую медицину – раздел, направленный на оказание первой помощи раненым в условиях боевых действий.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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