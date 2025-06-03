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03 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала коллекторов, вынуждавших людей покинуть жилье

"Московский патруль": полиция задержала коллекторов, вынуждавших людей покинуть жилье

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Столичные полицейские задержали коллекторов, которые с помощью психологического и физического давления вынуждали людей покинуть собственное жилье. По версии правоохранителей, пострадавшие оказались в сложном положении из-за схемы аферистов.

Злоумышленники обещали якобы помочь рассчитаться с долгами, если женщина продаст дом и земельный участок. Однако сделка была частью криминального плана, разработанного задержанными.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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