"Московский патруль": полиция задержала коллекторов, вынуждавших людей покинуть жилье

Столичные полицейские задержали коллекторов, которые с помощью психологического и физического давления вынуждали людей покинуть собственное жилье. По версии правоохранителей, пострадавшие оказались в сложном положении из-за схемы аферистов.

Злоумышленники обещали якобы помочь рассчитаться с долгами, если женщина продаст дом и земельный участок. Однако сделка была частью криминального плана, разработанного задержанными.

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