02 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция начала проверку ночных клубов Москвы из-за воздушных шаров
Полицейские начали проверку несколько ночных клубов Москвы из-за продажи воздушных шаров с азотом. Этот веселящий газ особенно популярен среди молодежи.
Однако за продажу закиси азота может грозить штраф до двух тысяч рублей, а юрлицам – до 40 тысяч рублей. Чтобы остановить торговлю опасным веселящим газом, депутаты Госдумы предлагают внести ряд изменений.
Подробнее – в программе "Московский патруль".