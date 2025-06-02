"Московский патруль": полиция начала проверку ночных клубов Москвы из-за воздушных шаров

Полицейские начали проверку несколько ночных клубов Москвы из-за продажи воздушных шаров с азотом. Этот веселящий газ особенно популярен среди молодежи.

Однако за продажу закиси азота может грозить штраф до двух тысяч рублей, а юрлицам – до 40 тысяч рублей. Чтобы остановить торговлю опасным веселящим газом, депутаты Госдумы предлагают внести ряд изменений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

