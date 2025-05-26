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26 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Балашихе начался судебный процесс по факту рабовладения

"Московский патруль": в Балашихе начался судебный процесс по факту рабовладения

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В Балашихе начался громкий судебный процесс по факту рабовладения. На скамье подсудимых оказалась Наталья Бутенко, которая организовала бизнес на попрошайках.

Следователи выяснили, что она специально искала бездомных, предлагала им подзаработать, а после отнимала паспорта и вынуждала стоять на паперти. Выручку женщина забирала себе, а своих жертв держала в заточении.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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