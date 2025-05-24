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24 мая, 02:00

Происшествия

"Московский патруль": в столице выявили нарушения при продаже энергетиков подросткам

"Московский патруль": в столице выявили нарушения при продаже энергетиков подросткам

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Столичная полиция начала проверки после того, как подростку без вопросов продали энергетик в магазине возле Белорусского вокзала. Несмотря на запрет, действующий с марта, сотрудники торговой точки не стали спрашивать документы.

Рейд провели активисты проекта "Трезвая Россия". Продавец не только нарушил закон, но и оказался трудоустроенным неофициально. В магазине нашли и другие нарушения, включая предположительную торговлю контрафактом. Новые поправки к КоАП предусматривают штрафы до полумиллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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