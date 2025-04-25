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Новости

25 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в столице умер водитель, пытаясь скрыться от полицейских

"Московский патруль": в столице умер водитель, пытаясь скрыться от полицейских

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В Москве скончался водитель, который, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, нарушил несколько правил дорожного движения, а затем открыл огонь по правоохранителям.

В ответ полицейские применили табельное оружие. Автомобилист был ранен в живот. После остановки транспорта мужчину доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако водитель умер.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиягородвидеоАлександр Астахов

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