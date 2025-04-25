25 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в столице умер водитель, пытаясь скрыться от полицейских
В Москве скончался водитель, который, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, нарушил несколько правил дорожного движения, а затем открыл огонь по правоохранителям.
В ответ полицейские применили табельное оружие. Автомобилист был ранен в живот. После остановки транспорта мужчину доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако водитель умер.
Подробнее – в программе "Московский патруль".