"Московский патруль": количество преступлений в Москве снизилось из-за камер наблюдения

За последние 10 лет количество преступлений в Москве снизилось на четверть благодаря городскому видеонаблюдению, о чем сообщил начальник оперативного управления столичного главка министерства Дмитрий Кузнечихин.

По его словам, с 2014 года количество квартирных краж уменьшилось в 35 раз, разбойных нападений – в 10 раз, а угонов транспортных средств – в 25 раз. Кроме того, с помощью камер видеонаблюдения в Москве раскрывается каждое пятое преступление.

Кузнечихин также сообщил, что в московскую городскую систему видеонаблюдения интегрировано свыше 270 тысяч камер. Подробнее – в программе "Московский патруль".

