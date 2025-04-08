Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": количество преступлений в Москве снизилось из-за камер наблюдения

"Московский патруль": количество преступлений в Москве снизилось из-за камер наблюдения

В прокуратуре рассказали о новой схеме с изменением телефонных кодов в Москве

В Иркутской области провели обстрел склонов для защиты от лавин

Москвичам напомнили о рисках на зарубежных курортах

"Деньги 24": контроль за картами детей усилили из-за аферистов

"Техно": мошенники начали использовать электросамокаты для кражи персональных данных

В Москве пройдут рейды по проверке таксистов 5 и 6 апреля

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с инвестициями

Россияне 6 млн раз проверили свои сим-карты на "Госуслугах"

"Московский патруль": МЧС провело профилактический рейд среди дачников перед новым сезоном

За последние 10 лет количество преступлений в Москве снизилось на четверть благодаря городскому видеонаблюдению, о чем сообщил начальник оперативного управления столичного главка министерства Дмитрий Кузнечихин.

По его словам, с 2014 года количество квартирных краж уменьшилось в 35 раз, разбойных нападений – в 10 раз, а угонов транспортных средств – в 25 раз. Кроме того, с помощью камер видеонаблюдения в Москве раскрывается каждое пятое преступление.

Кузнечихин также сообщил, что в московскую городскую систему видеонаблюдения интегрировано свыше 270 тысяч камер. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика