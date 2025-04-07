"Московский патруль": СК начал проверку по факту хищения средств экс-председателем СНТ

Подмосковные следователи и правоохранители начали проверку по факту возможного хищения средств бывшим председателем СНТ "Анфалово-2" Маргаритой Матисовой.

По словам жителей СНТ, взносы на хозяйственные нужды товарищества постоянно росли, но средства быстро тратились. В связи с этим они запросили детализацию трат со счета. В ходе разбирательств сотрудники полиции опросили собственников участков, от которых получили копии необходимых документов.

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