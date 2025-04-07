Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": СК начал проверку по факту хищения средств экс-председателем СНТ

"Московский патруль": СК начал проверку по факту хищения средств экс-председателем СНТ

"Московский патруль": в Москве суд огласил приговор злоумышленникам за обман страховщиков

"Московский патруль": пистолет Макарова и 8 патронов найдены у водителя на западе Москвы

"Московский патруль": в РФ задержаны 15 человек за подмену номеров по указанию мошенников

Два природных пожара зафиксировали в Дагестане

Аэролодка с пассажирами потерпела крушение в Кемеровской области

Новости регионов: склад с техникой и колесами загорелся на Сахалине

Сразу несколько очагов возгорания на сотнях гектаров леса тушат в Забайкалье и Бурятии

Видео с Кутузовского проспекта показало, что "Газель" съехала в переход сама

"Актуальный репортаж": аферисты используют дипфейки для атак на звезд

Подмосковные следователи и правоохранители начали проверку по факту возможного хищения средств бывшим председателем СНТ "Анфалово-2" Маргаритой Матисовой.

По словам жителей СНТ, взносы на хозяйственные нужды товарищества постоянно росли, но средства быстро тратились. В связи с этим они запросили детализацию трат со счета. В ходе разбирательств сотрудники полиции опросили собственников участков, от которых получили копии необходимых документов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика