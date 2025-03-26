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26 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": телефонные мошенники начали похищать детей

"Московский патруль": телефонные мошенники начали похищать детей

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Мошенники начали похищать детей. В Москве по указке телефонных аферистов 15-летняя девушка ушла из дома, прихватив золотые украшения.

Полицейские вычислили, в какой квартире держат подростка, по записям с камер наблюдения. Сообщница аферистов купила школьнице продукты и приказала сидеть взаперти.

Девочка слушалась неизвестных, потому что ее запугали, что родителей могут отправить в колонию. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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