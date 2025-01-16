Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция пресекла незаконный оборот табачной продукции в Москве

"Московский патруль": полиция пресекла незаконный оборот табачной продукции в Москве

"Московский патруль": суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Новости регионов: мазутные пятна в Черном море обрабатывают специальным биосорбентом

Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Водитель грузовика врезался в автобус на улице Обручева в Москве

Новости регионов: волонтеры спасают птиц, пострадавших от мазута в Черном море

ДТП с автобусом произошло на улице Обручева в Москве

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Новый фигурант дела об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова заявил о своей непричастности

Правоохранители обнаружили в квартире Москвы склад элитных сигар без маркировки. Их стоимость составляла больше миллиона рублей.

Предварительно установлено, что фигуранты приобретали, а после незаконно реализовывали немаркированные сигары, подлежащие обязательной маркировке специальными марками. Через социальные сети и мессенджеры они подыскивали клиентов, которым в последующем продавали продукцию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика