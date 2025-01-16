16 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полиция пресекла незаконный оборот табачной продукции в Москве
Правоохранители обнаружили в квартире Москвы склад элитных сигар без маркировки. Их стоимость составляла больше миллиона рублей.
Предварительно установлено, что фигуранты приобретали, а после незаконно реализовывали немаркированные сигары, подлежащие обязательной маркировке специальными марками. Через социальные сети и мессенджеры они подыскивали клиентов, которым в последующем продавали продукцию.
Подробнее – в программе "Московский патруль".