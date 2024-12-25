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Новости

25 декабря, 22:00

Транспорт

"Московский патруль": более 400 собак-проводников были обучены в метро Москвы с 2014 года

"Московский патруль": более 400 собак-проводников были обучены в метро Москвы с 2014 года

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В 2024 году в Московском метрополитене прошли обучение более 50 собак-проводников, а с 2014-го – свыше 400. Для работы в общественном транспорте их готовят кинологи и специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Собаки-проводники помогают своим незрячим и слабовидящим хозяевам. Они помогают и спуститься в метро, и доехать до нужной станции, и сопровождают на земле. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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