"Московский патруль": более 400 собак-проводников были обучены в метро Москвы с 2014 года

В 2024 году в Московском метрополитене прошли обучение более 50 собак-проводников, а с 2014-го – свыше 400. Для работы в общественном транспорте их готовят кинологи и специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Собаки-проводники помогают своим незрячим и слабовидящим хозяевам. Они помогают и спуститься в метро, и доехать до нужной станции, и сопровождают на земле. Подробнее – в программе "Московский патруль".

