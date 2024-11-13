"Московский патруль": в магазине на западе Москвы нашли плесневелые овощи

В одном из магазинов на западе Москвы местные жители обнаружили плесневые овощи, а именно красный лук и морковь. Нутрициолог Юлия Попова предупредила, что подобные продукты могут представлять опасность для здоровья граждан.

Однако, как утверждает специалист, продавец обязан соблюдать условия и сроки хранения продажи продукции, а также утилизировать просроченные товары. По мнению экспертов, некачественные овощи попадают на прилавок из-за человеческого фактора. Подробнее – в программе "Московский патруль".

