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13 ноября, 21:30

Общество

"Московский патруль": в магазине на западе Москвы нашли плесневелые овощи

"Московский патруль": в магазине на западе Москвы нашли плесневелые овощи

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В одном из магазинов на западе Москвы местные жители обнаружили плесневые овощи, а именно красный лук и морковь. Нутрициолог Юлия Попова предупредила, что подобные продукты могут представлять опасность для здоровья граждан.

Однако, как утверждает специалист, продавец обязан соблюдать условия и сроки хранения продажи продукции, а также утилизировать просроченные товары. По мнению экспертов, некачественные овощи попадают на прилавок из-за человеческого фактора. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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