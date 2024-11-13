Эксперт Тимаков призвал привязать размер пенсии в РФ к числу детей

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Размер пенсии в РФ нужно рассчитывать исходя из числа рожденных и воспитанных детей. Об этом высказался демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ Владимир Тимаков.

"Делать расчет пенсии исходя не только из трудового, но также из родительского вклада в общество", – цитирует ТАСС его слова, опубликованные в экспертном докладе "Демографическая и миграционная политика России" Центра развития гуманитарных технологий "Новая эра".

Эксперт сомневается, что активная демографическая политика позволит вернуться к "простому воспроизводству", но зато она может затормозить его снижение. Также он посчитал неэффективным перенос маткапитала на первенца, так как главной задачей стоит рождение вторых и третьих детей.

При этом доцент кафедры демографии МГУ имени Ломоносова Юлия Узкая считает, что важно обучать чиновников азам демографии, так как "лобовые" меры не работают. Она привела в пример запрет абортов в 1936 году, что привело к большому числу подпольных операций и к росту материнской смертности, а также женскому бесплодию.

"Заботясь о росте уровней рождаемости, необходимо помнить о проблемах смертности, брачности, разводимости и миграции населения. Они могут влиять опосредованно и прямо на уровни рождаемости", – уточнила Узкая.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб рассказала, что ряд россиян могут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в следующем году. Речь идет о деньгах, которые были заморожены в 2014 году. Воспользоваться этим правом могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

