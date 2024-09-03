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03 сентября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": женщина, купившая квартиру Долиной, подала на нее встречный иск

"Безопасный город": женщина, купившая квартиру Долиной, подала на нее встречный иск

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Мать-одиночка Полина Лурье, которая приобрела квартиру певицы Ларисы Долиной, подала на нее встречный иск, и требует, чтобы та съехала из жилья, ставшее теперь ее собственностью. При этом лишить недвижимости Долину пытаются не только через суд, но и якобы угрозами.

По словам народной артистки, неизвестный абонент шлет сообщения, в которых обещает покалечить и даже убить ее. Отправитель требует от певицы немедленно освободить квартиру, которую некоторое время назад ее заставили продать телефонные мошенники. После нескольких виртуальных атак Долина обратилась к полиции с просьбой выделить госохрану для нее и ее близких.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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