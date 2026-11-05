05 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали бывшего студента, напугавшего преподавателей
Сотрудники столичной Росгвардии задержали бывшего студента, по предварительным данным, МИРЭА – Российского технологического университета. Он напугал своих преподавателей и даже охранника.
Молодой человек курил в аудитории, а после того, как его вывели, снова вернулся. При этом мужчина больше не учится в университете. По его словам, он пришел в учреждение из-за ностальгии.
Подробнее – в программе "Московский патруль".