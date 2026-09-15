"Техно": операторы запустили 5G в Москве

5G запустили в Москве в составе сети четырех крупнейших операторов. В отдельных зонах, включая "Зарядье", Воробьевы горы, Поклонную гору и Тверской бульвар, скорость в идеальных условиях может достигать 1,5 гигабита в секунду.

Владельцы iPhone пока не смогут полноценно пользоваться российскими сетями 5G. Для этого Apple должна разрешить доступ к ним. При этом отображение значка 5G на экране не всегда означает подключение к новой сети, поскольку интернет может продолжать работать через 4G.

Подробнее – в программе "Техно".