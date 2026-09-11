Владельцы iPhone пока не могут пользоваться 5G в России

Связь 5G теперь доступна в Москве абонентам операторов большой четверки. Тем не менее владельцы iPhone пока не могут воспользоваться новым поколением связи.

Эксперт по цифровым технологиям Алексей Кузьмин отметил, что с появлением 5G возникает набор новых возможностей. Скорость трафика в сети нового поколения примерно на порядок выше, чем в 4G. Объем доступного трафика также увеличивается.

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