Шадаев заявил, что доступ к 5G в ближайшее время получат 10 млн человек

Доступ к сети 5G в ближайшее время получат 10 миллионов человек, живущих в мегаполисах, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех четырех операторов. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторами.

Площадь покрытия 5G планируют наращивать постепенно. Пока сеть работает на ранее выделенных операторам частотах LTE. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.