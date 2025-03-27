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27 марта, 15:50

Безопасность

"Техно": Keenetic сообщил о взломе своих систем и утечке данных пользователей

"Техно": Keenetic сообщил о взломе своих систем и утечке данных пользователей

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Производитель роутеров Keenetic сообщил о масштабном взломе своих систем. В результате утечки были похищены адреса электронной почты, пароли и другие данные пользователей. Эксперты обсуждают последствия этой утечки для безопасности пользователей.

Кроме того, с автопилотом Tesla произошел инцидент: система не смогла распознать стену с рисунком пустой дороги, что привело к аварии. Об этом – в программе "Техно".

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