"Техно": Keenetic сообщил о взломе своих систем и утечке данных пользователей

Производитель роутеров Keenetic сообщил о масштабном взломе своих систем. В результате утечки были похищены адреса электронной почты, пароли и другие данные пользователей. Эксперты обсуждают последствия этой утечки для безопасности пользователей.

Кроме того, с автопилотом Tesla произошел инцидент: система не смогла распознать стену с рисунком пустой дороги, что привело к аварии. Об этом – в программе "Техно".