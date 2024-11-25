"Техно": эксперты рассказали о краже личных данных при помощи приложений на смартфонах

Каждое четвертое приложение на Android уязвимо. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности. Угрозу несет библиотека Android Jetpack, которая содержит инструменты для создания программ от Google.

Злоумышленники могут открывать приложения извне, подменять экран приложения своим и красть личные данные. Эксперты заявили, что необходимо следить за приложениями на устройстве.

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